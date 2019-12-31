Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите

Председатель польского Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин Михаил Шудрих сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны.

Они отметили, что Польша поддержала эмиграцию 10 процентов своего еврейского населения, в некоторой степени, в сотрудничестве с сионистским движением, которому она тайно оказывала военную поддержку.

К тому же, в 1938 году, когда нацистская Германия изгнала тысячи польских евреев, многие польские дипломаты, в том числе и лично Липски, оказывали им поддержку.

«Обвинять Липски в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно», - считают польские евреи.

Российским властям пожелали не скрывать правду о войне

Представители Еврейской общины отметили, что в настоящее время немецкие власти не скрывают правду о войне, и российские власти должны поступать также.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Путин пытается оболгать Польшу и одновременно "скрыть существующие проблемы».

Напомним, Владимир Путин развил тему предвоенной политики некоторых европейских государств на декабрьском саммите с участием лидеров стран СНГ - он рассказал о польском после в Третьем рейхе. На расширенном заседании коллегии Минобороны президент снова упомянул о Липски, назвал его сволочью и антисемитской свиньей.