Президент Белоруссии поручил руководству нефтехимического комплекса страны завершить переговоры с Россией, и в ближайшие дни организовать поставку нефти из альтернативных источников.
Лукашенко намерен поставлять нефть по железной дороге из балтийских портов, а также наладить поставки по нефтепроводу «Дружба».
Как сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, такое решение было принято после совещания, на котором обсуждались итоги телефонных переговоров президентов Белоруссии и России.
Россия могла 1 января остановить экспорт нефти в соседнюю страну, поскольку переговоры об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году не приносили никаких результатов.
За прошедшие сутки президенты России и Белоруссии дважды провели телефонные переговоры. Путин и Лукашенко, в частности, обсудили поставки российской нефти в Белоруссию. но не достигли конкретных договоренностей.
Стоит отметить, что в настоящее время в компании "Газпром" проходят переговоры между российской и белорусской сторонами по условиям поставок российского газа в соседнюю республику в 2020 году.
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