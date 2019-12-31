Лукашенко намерен найти альтернативу российской нефти

Президент Белоруссии поручил руководству нефтехимического комплекса страны завершить переговоры с Россией, и в ближайшие дни организовать поставку нефти из альтернативных источников.

Лукашенко намерен поставлять нефть по железной дороге из балтийских портов, а также наладить поставки по нефтепроводу «Дружба».

Как сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, такое решение было принято после совещания, на котором обсуждались итоги телефонных переговоров президентов Белоруссии и России.

Президенты не достигли договоренностей

Россия могла 1 января остановить экспорт нефти в соседнюю страну, поскольку переговоры об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году не приносили никаких результатов.

За прошедшие сутки президенты России и Белоруссии дважды провели телефонные переговоры. Путин и Лукашенко, в частности, обсудили поставки российской нефти в Белоруссию. но не достигли конкретных договоренностей.

Стоит отметить, что в настоящее время в компании "Газпром" проходят переговоры между российской и белорусской сторонами по условиям поставок российского газа в соседнюю республику в 2020 году.