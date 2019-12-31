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Лукашенко поручил найти альтернативных поставщиков нефти

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил в течение нескольких часов прекратить переговоры с Россией о поставках нефти в страну. Об этом рассказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков после совещания, проведенного главой государства.

Лукашенко поручил профильным ведомствам заключить контракты на поставки нефти с альтернативными поставщиками для обеспечения сырьем двух нефтеперерабатывающих предприятий.

Президент Белоруссии планирует наладить поставки нефти железнодорожным транспортом из портов в Балтике, а также задействовать нефтепровод "Дружба".

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