Трамп обвинил Иран в нападении на посольство в Багдаде

Президент США Дональд Трамп возложил всю ответственность за нападение на американское посольство в Багдаде на Иран. Американский лидер заявил, что ответ будет "жестким". По словам Трампа, сейчас он ждет, чтобы иракские военные стали на защиту американского посольства.

С похожей позицией к народу Ирака обратился и премьер-министр страны Адиль Абдулмехди. Он призвал протестующих покинуть территорию посольства США в Багдаде.