Кремль: сроки строительства "Северного потока-2" будут перенесены

Сроки строительства газопровода изменятся из-за решения швейцарской компании Allseas прекратить работы по укладке труб, но проект будет реализован, отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что санкции США, с точки зрения Кремля, незаконны, но они не помешают завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию.

Работы по прокладке "Северного потока — 2" должны были завершиться к концу 2019 года, однако сейчас, в сложившихся обстоятельствах, по мнению Дмитрия Пескова, пока рано говорить о новых сроках окончания проекта. Тем не менее, Россия обладает необходимыми ресурсами для продолжения работ на газопроводе.

Напомним, Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Швейцарская компания Allseas тут же остановила работы по прокладке труб, и направила работников на другие объекты.