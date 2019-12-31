Американский спецназ готов открыть огонь по протестующим в Багдаде

Арабские телеканалы провели прямое включение из здания американского посольства в Багдаде, где находятся силы элитного спецназа США, а также охрана дипломатического представительства. По информации СМИ, спецназ готов открыть огонь по протестующим, если те предпримут попытку проникновения на территорию посольства.

Напомним, с самого утра 31 декабря под стенами посольства США в Багдаде не стихает акция протеста. Митингующие требуют выслать американского посла из страны из-за недавней бомбардировки авиации США по силам местного ополчения. Жители утверждают, что разобьют у стен посольства палаточный лагерь и будут ожидать выполнения своего требования.