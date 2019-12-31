Западные СМИ: Лондон пытался сделать Россию членом НАТО

Великобритания в 1995 году предпринимала конкретные усилия, чтобы сделать Россию членом НАТО. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на архивные документы. Инициатором выступил тогдашний глава британского оборонного ведомства Малколм Рифкинд.

Чиновник даже составил план, по которому Великобритания должна была улучшить отношения с Российской Федерацией и убедить ее вступить в Североатлантический альянс, чтобы "освоиться в западном сообществе". Но в документах говорится, что Борис Ельцин был "непредсказуемым союзником", поэтому этот вопрос был отложен.

Согласно плану Рифкинда, Москва не была бы полноправным членом НАТО, а лишь имела бы возможность участвовать в его заседаниях в качестве "ассоциированного члена". Запад в этом плане должен был "оказать Ельцину поддержку".

План Рифкинда не нашел одобрения у других членов британского правительства.