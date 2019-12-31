Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Тело российского пилота нашли на пляже в Майами

Мир

На одном из пляжей Майами нашли мертвого пилота российской авиакомпании. Об этом сообщил со ссылкой на анонимный источник "Пятый канал". Самолет прилетел в Майами 28 декабря. У пилотов и бортпроводников было несколько дней отдыха перед обратным перелетом, поэтому их поселили в отель Ramada Beach Resort.

На береговой линии вблизи отеля и обнаружили тело российского пилота. Сейчас судмедэксперты пытаются установить причину гибели 47-летнего россиянина.

тело пляж пилот майами ramada beach resort экспертиза авиакомпания
Актуальная аналитика
Новости Армении
Какие технологии Армении нужны России
Военные новости
Сербия получит системы ПВО "Панцирь-С" в начале 2020 года
Авто
Как выбрать акустику в машину?
Последние материалы
Адвокаты Карлоса Гона удивились бегству своего подзащитного в Ливан
Какие технологии Армении нужны России
Россия могла стать "ассоциированным членом" НАТО
Метро и МЦК будут работать в Москве в новогоднюю ночь
Боевики-исламисты убили 18 человек на востоке Конго
Три деятеля культуры получили звания народных артистов в России
Путин и Зеленский поговорили по телефону
Сербия получит системы ПВО "Панцирь-С" в начале 2020 года
В 2019 году Краснодарский край посетили 17 млн туристов
СБР утвердил биатлонистов на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Фигурное катание
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Новости Украины
Военкор Сладков назвал обмен пленными в Донбассе "скандальным"
Игорь Буккер Почему у немцев канун Нового года называется Сильвестром Игорь Буккер Соломон Соловьев Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов
Комментарии
Водитель "Порше" сбил пешехода и отвез его в багажнике на кладбище
В России определили количество бедных граждан
Водитель "Порше" сбил пешехода и отвез его в багажнике на кладбище
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Индексация пенсий с января коснется 32 млн неработающих пенсионеров
Миллиардеры России рекордно увеличили свои состояния
Охлобыстин после критики Водонаевой извинился перед проститутками
В России определили количество бедных граждан
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Физики доказали существование души после смерти тела
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Отец Греты Тунберг стал веганом, чтобы спасти свою дочь
Могут ли вакцины вызвать рак?
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ