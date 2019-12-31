Тело российского пилота нашли на пляже в Майами

На одном из пляжей Майами нашли мертвого пилота российской авиакомпании. Об этом сообщил со ссылкой на анонимный источник "Пятый канал". Самолет прилетел в Майами 28 декабря. У пилотов и бортпроводников было несколько дней отдыха перед обратным перелетом, поэтому их поселили в отель Ramada Beach Resort.

На береговой линии вблизи отеля и обнаружили тело российского пилота. Сейчас судмедэксперты пытаются установить причину гибели 47-летнего россиянина.