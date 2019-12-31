На одном из пляжей Майами нашли мертвого пилота российской авиакомпании. Об этом сообщил со ссылкой на анонимный источник "Пятый канал". Самолет прилетел в Майами 28 декабря. У пилотов и бортпроводников было несколько дней отдыха перед обратным перелетом, поэтому их поселили в отель Ramada Beach Resort.
На береговой линии вблизи отеля и обнаружили тело российского пилота. Сейчас судмедэксперты пытаются установить причину гибели 47-летнего россиянина.
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