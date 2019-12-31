Американских дипломатов эвакуировали из Ирака на фоне протестов

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде было эвакуировано после того, как иракские демонстранты собрались у ворот дипмиссии, протестуя против военной агрессии Вашингтона, направленной против иракских подразделений народной мобилизации.

Тысячи разгневанных протестующих жгли американские флаги и скандировали "Смерть Америке!"

По данным AFP, толпа прорвалась через ограждение посольства и сорвала со стен камеры видеонаблюдения. Американская охрана применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов.

В столице Ирака почтили память погибших во время американских авианалетов

В Багдаде также прошла массовая траурная процессия в память о жертвах авианалетов США, в результате которых погибли, по меньшей мере, 25 бойцов ПМУ из группировки "Катаиб Хезболла" и более 50 получили ранения в провинции Анбар.

Как сообщает агентство Reuters, посол США и другие сотрудники были эвакуированы, однако несколько сотрудников охраны в посольстве остались.