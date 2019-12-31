Все президенты США - пленники военно-промышленного комплекса

Каждый американский президент говорит о мире и ведет войну, потому что все президенты являются "пленниками военно-промышленного комплекса, который является основой экономики США", считает политический аналитик Деннис Этлер.

По его мнению, недавнее утверждение госсекретаря США Помпео о том, что США совершает нападения на сирийские и иракские правительственные силы в оборонительных целях, полностью лишено смысла. Но это стандартная американская практика — кричать "национальная оборона", когда Вашингтон участвует в войнах.

"Такие компании, как Boeing и Lockheed, не смогли бы выжить без огромных оборонных расходов США. Им нужны вечные войны, чтобы продавать свою продукцию и получать сверхприбыли от коррумпированной системы военных закупок",- считает аналитик.

Политэкономия Соединенных Штатов — это интервенция

По мнению Этлера, очевидно, что ни Трамп, ни любой другой американский политик, независимо от их риторики, не в состоянии бросить вызов тем силам, которые есть. Они все будут следовать той же интервенционистской политике, которая присуща американской политической экономии.