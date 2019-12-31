Forbes: санкции против "Северного потока-2" бесполезны

Журнал Forbes опубликовал статью, в которой назвал американские санкции против "Северного потока-2" "запоздалой и неэффективной мерой". По мнению издания, ограничительные меры против трубопровода были негативно восприняты даже теми странами, которые открыто питают ненависть к России.

Журналисты утверждают, что вводить эти санкции было необходимо около года назад. Также в материале утверждается, что санкции отображают беспомощность США в вопросе строительства "Северного потока-2". Фактически у Соединенных Штатов нет ни одного рычага влияния на Россию и Германию.