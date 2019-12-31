У Трампа хорошие шансы стать президентом второй раз

Импичмент президента Дональда Трампа, который утвердила Палата представителей, "значительно увеличил вероятность" его переизбрания, считает кандидат в президенты США от Демократической партии Тулси Габбард.

Она уверена, что Сенат США не признает Трампа виновным, и весьма вероятно, что он сможет победить в борьбе за второй президентский срок в 2020 году.

"Я думаю, что импичмент, к сожалению, только еще больше укрепит Дональда Трампа, увеличит его поддержку и вероятность того, что у него будет лучший шанс на избрание,"- сказала Габбард.

Республиканцы президента оправдают

Импичмент начинается в Палате представителей. Если нижняя палата Конгресса одобряет статьи об импичменте, затем проводится голосование в Сенате. Для отстранения президента от должности в Сенате потребуется большинство в две трети голосов.

С республиканцами, контролирующими верхнюю палату Конгресса, оправдательный приговор Трампа в январе кажется определенным.

Демократы пытаются выяснить, злоупотреблял ли Трамп своей властью, удерживая 391 миллион долларов американской помощи, которая предназначалась Украине. Они обвиняют его в давлении таким образом на Киев, чтобы провести выгодное для него расследование в отношении Байдена.

Трамп неоднократно называл расследование импичмента против него "мистификацией".