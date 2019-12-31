Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал высказывания посла США в Польше Джоржетты Мосбахер о причинах начала Второй мировой войны "безграмотными".
"Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны, они поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и государственного вандализма", — написал Слуцкий в Twitter.
Ранее в этой же социальной сети Мосбахер заявила, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".
Президент России Владимир Путин заявил в на большой пресс-конференции 19 декабря, что Россия не позволит Европе пересматривать итоги Второй мировой войны, приравнивая сталинизм к нацизму. Он заявил, что Варшава первая в Европе вступила в сговор с фашистской Германией, и в распоряжении России есть документы, как поляки вели переговоры, в частности речь шла о поощрении геноцида евреев.
Бывший министр обороны Антони Мачеревич заявил, что высказывания российского лидера "носят характер политической агрессии против польского государства".
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.