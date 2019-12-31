Слуцкий обвинил в безграмотности посла США в Польше

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал высказывания посла США в Польше Джоржетты Мосбахер о причинах начала Второй мировой войны "безграмотными".

"Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны, они поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и государственного вандализма", — написал Слуцкий в Twitter.

Ранее в этой же социальной сети Мосбахер заявила, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".

Президент России Владимир Путин заявил в на большой пресс-конференции 19 декабря, что Россия не позволит Европе пересматривать итоги Второй мировой войны, приравнивая сталинизм к нацизму. Он заявил, что Варшава первая в Европе вступила в сговор с фашистской Германией, и в распоряжении России есть документы, как поляки вели переговоры, в частности речь шла о поощрении геноцида евреев.

Бывший министр обороны Антони Мачеревич заявил, что высказывания российского лидера "носят характер политической агрессии против польского государства".