Yle: для миллионов россиян откроется новая трасса в Финляндию

Журналисты финской компании Yle проехали по новой автодороге на российском Карельском перешейке, ведущей из Санкт-Петербурга в Карелию, и рассказали о прямом пути из России в Финляндию, который еще не всем известен.

Телерадиовещательная компания Финляндии сообщает, что отремонтированная автодорога А-121 "Сортавала" была открыта в конце ноября. В 2024 году здесь предусмотрено создание международного пункта пропуска.

Отличная трасса позволит новому пункту стать конкурентом для международных пунктов пропуска, расположенных на территории Финляндии в Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра.

Хорошая трасса — хороший повод для путешествий

Сейчас через пункт проходит только финско-российский грузовой транспорт. Однако, когда состоится его официальное открытие, то это станет приятной новостью для финских и российских туристов.

Автодорога А-121 "Сортавала" ведет из Санкт-Петербурга по северной части Карельского перешейка через города Приозерск и Лахденпохья в Сортавалу. И, по мнению журналистов Yle, желающих приехать в Финляндию по хорошей трассе из пятимиллионного Петербурга будет очень много.