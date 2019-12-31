Журналисты финской компании Yle проехали по новой автодороге на российском Карельском перешейке, ведущей из Санкт-Петербурга в Карелию, и рассказали о прямом пути из России в Финляндию, который еще не всем известен.
Телерадиовещательная компания Финляндии сообщает, что отремонтированная автодорога А-121 "Сортавала" была открыта в конце ноября. В 2024 году здесь предусмотрено создание международного пункта пропуска.
Отличная трасса позволит новому пункту стать конкурентом для международных пунктов пропуска, расположенных на территории Финляндии в Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра.
Сейчас через пункт проходит только финско-российский грузовой транспорт. Однако, когда состоится его официальное открытие, то это станет приятной новостью для финских и российских туристов.
Автодорога А-121 "Сортавала" ведет из Санкт-Петербурга по северной части Карельского перешейка через города Приозерск и Лахденпохья в Сортавалу. И, по мнению журналистов Yle, желающих приехать в Финляндию по хорошей трассе из пятимиллионного Петербурга будет очень много.
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