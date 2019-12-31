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Фурор в показе Высокой Моды для мужчин: балетная пачка от Тома Брауна 

Мир

 Paris Fashion Week (Парижская неделя моды) - событие, которого во всем мире ждут с огромным нетерпением, ведь именно там формируется мода на предстоящий сезон.

И тенденциям, представленным на ней можно даже не следовать, но побывать там интересно уже потому, что больше нигде не удастся увидеть, как дизайнеры представляют себе будущее моды.

И если к экстравагантности женских нарядов все давно уже привыкли, то мужские коллекции год за годом интригуют все круче. Модели из них сильно шокируют людей, не следующих моде.

Не стал исключением и этот год.

Особенно порадовал «почтенную публику» Том Браун

Юбками и сумасшедшими цветами сегодня удивить уже сложно. Но этому модельеру удалось. Том Браун добавил в мужскую моду балетные пачки и сумки в форме шара и собаки.

«Стиль, представленный американским дизайнером, сумел соединить в себе спортивные мотивы и, в то же время, платья эпохи Антуанетты. Это было довольно неожиданно для мужской коллекции. 3D-силуэты Тома Брауна, полные игривости, стали глотком свежего воздуха для прославленного парижского подиума» -

- написала западная пресса о показе этого модельера.

Коллекция Тома Брауна «игривая»: в комплектах акцент сделан на интересные силуэты, дополненные неожиданными аксессуарами: зонтиками, юбками и даже балетными пачками. Объединяли их все спортивные мотивы.  

Темы париж том браун коллекция неделя моды
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Фурор в показе Высокой Моды для мужчин: балетная пачка от Тома Брауна 
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