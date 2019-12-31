USA TODEY: В 2019 году в США началась эпоха массовых расстрелов

Журналисты американского издания USA TODEY на протяжении нескольких лет ведут статистику громких преступлений, т. н. "массовых убийств". И, проанализировав имеющиеся у них данные, пришли к выводу, что в 2019 году их число было больше, чем в период с начала 1970-х годов.

"2019 год — начало эпохи массовых расстрелов в США",

— материал с таким заголовком вышел в издании сегодня.

"Всего было совершено 41 массовое убийство, в результате каждого из которых погибли четыре и более человек, исключая исполнителя. Из них 33 были массовыми расстрелами. Погибли более 210 человек" —

— пишет USA TODEY. И отмечает, что большинство из этих убийств не вызвали резонанса среди широкой общественности.

"Американцев перестали шокировать убийства. Например, произошедшее 19 января, когда 42-летний мужчина топором убил четверых членов своей семьи: мать, отчима, подругу и 9-месячную дочь в округе Клакамас, штат Орегон. Его самого застрелили полицейские. Почему обычный среднестатистический американец устроил бойню в собственном доме — это оказалось неинтересным никому. Общественность встретила заметку в местной газете, как что-то обыденное и не заслуживающее внимания".

Большинство убийств были совершены людьми, которые знали друг друга — семейные споры, наркотики или групповое насилие или люди с психологическими проблемами, которые направляли свой гнев на коллег или родственников.

Инцидент в Орегоне был одним из 18 массовых убийств, в которых жертвы — члены семьи, и один из шести, которые не были связаны с огнестрельным оружием.

Массовые убийства 2019 года в США в цифрах:

41 массовое убийство совершено в США в 2019 году.

211 человек убито;

В Калифорнии, где действуют одни из самых строгих законов об оружии в стране, было совершено больше всего массовых убийств — восемь.

Почти половина американских штатов пережила массовые убийства, от больших городов, таких как Нью-Йорк, до крошечных городов, таких как Элкмонт, штат Алабама, население которого составляет почти 475 человек.

Огнестрельное оружие было оружием во всех массовых убийствах, кроме восьми.

Девять массовых расстрелов произошли в общественных местах. Другие массовые убийства происходили в домах или на рабочих местах.

"Похоже, это эпоха массовых расстрелов"

Джеймс Денсли, криминолог и профессор столичного государственного университета в Миннесоте, сказал:

"интересен тот факт, что число массовых убийств в США растет на фоне общего снижения "убийств обычных". Я думаю, что это частично побочный продукт "злого и разочарованного времени". И если я прав, мы на пороге эпохи массовых расстрелов, поскольку никогда общество ранее не было так напряжено из-за социальных и экономических неурядиц в стране".

"Получается, что косвенно вина за все эти смерти лежит на правительстве Соединенных Штатов?" — задает вопрос автор материала.