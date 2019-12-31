Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

USA TODEY: В 2019 году в США началась эпоха массовых расстрелов

Мир

Журналисты американского издания USA TODEY на протяжении нескольких лет ведут статистику громких преступлений, т. н. "массовых убийств". И, проанализировав имеющиеся у них данные, пришли к выводу, что в 2019 году их число было больше, чем в период с начала 1970-х годов.

"2019 год — начало эпохи массовых расстрелов в США",

— материал с таким заголовком вышел в издании сегодня.

"Всего было совершено 41 массовое убийство, в результате каждого из которых погибли четыре и более человек, исключая исполнителя. Из них 33 были массовыми расстрелами. Погибли более 210 человек" —

— пишет USA TODEY. И отмечает, что большинство из этих убийств не вызвали резонанса среди широкой общественности.

"Американцев перестали шокировать убийства. Например, произошедшее 19 января, когда 42-летний мужчина топором убил четверых членов своей семьи: мать, отчима, подругу и 9-месячную дочь в округе Клакамас, штат Орегон. Его самого застрелили полицейские. Почему обычный среднестатистический американец устроил бойню в собственном доме — это оказалось неинтересным никому. Общественность встретила заметку в местной газете, как что-то обыденное и не заслуживающее внимания".

Большинство убийств были совершены людьми, которые знали друг друга — семейные споры, наркотики или групповое насилие или люди с психологическими проблемами, которые направляли свой гнев на коллег или родственников.

Инцидент в Орегоне был одним из 18 массовых убийств, в которых жертвы — члены семьи, и один из шести, которые не были связаны с огнестрельным оружием.

Массовые убийства 2019 года в США в цифрах:

  • 41 массовое убийство совершено в США в 2019 году.
  • 211 человек убито;
  • В Калифорнии, где действуют одни из самых строгих законов об оружии в стране, было совершено больше всего массовых убийств — восемь.
  • Почти половина американских штатов пережила массовые убийства, от больших городов, таких как Нью-Йорк, до крошечных городов, таких как Элкмонт, штат Алабама, население которого составляет почти 475 человек.
  • Огнестрельное оружие было оружием во всех массовых убийствах, кроме восьми.
  • Девять массовых расстрелов произошли в общественных местах. Другие массовые убийства происходили в домах или на рабочих местах.

"Похоже, это эпоха массовых расстрелов"

Джеймс Денсли, криминолог и профессор столичного государственного университета в Миннесоте, сказал:

"интересен тот факт, что число массовых убийств в США растет на фоне общего снижения "убийств обычных". Я думаю, что это частично побочный продукт "злого и разочарованного времени". И если я прав, мы на пороге эпохи массовых расстрелов, поскольку никогда общество ранее не было так напряжено из-за социальных и экономических неурядиц в стране".

"Получается, что косвенно вина за все эти смерти лежит на правительстве Соединенных Штатов?" — задает вопрос автор материала.

Темы сша джеймс денсли рекордное число массовые убийства
Актуальная аналитика
Формула небес
Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня
Авто
Экономим на бензине зимой: советы по сокращению расходов на топливо
Полезно знать
Выдающиеся научные достижения 2019 года
Новости Все >
USA TODEY: В 2019 году в США началась эпоха массовых расстрелов
В ДТП с пассажирским автобусом в Зауралье погиб один человек
Кинолог: проблема бродячих собак решаема
Колдунья,начальник милиции и боксер - черные риелторы с Урала
В Канаде продают "культовый артефакт из голливудских дней Меган Маркл"
В Турции найдена плита с изображением богини Деметры возрастом 1800
В гробнице китайского императора обнаружили еще 220 терракотовых воинов
Астрономический прогноз на январь: полнолуние и метеоритный дождь
Физики доказали существование души после смерти тела
Врач: какие сладости можно давать детям в новогодние праздники
Последние материалы
В ДТП с пассажирским автобусом в Зауралье погиб один человек
Кинолог: проблема бродячих собак решаема
Колдунья,начальник милиции и боксер - черные риелторы с Урала
В Канаде продают "культовый артефакт из голливудских дней Меган Маркл"
В Турции найдена плита с изображением богини Деметры возрастом 1800
В гробнице китайского императора обнаружили еще 220 терракотовых воинов
Астрономический прогноз на январь: полнолуние и метеоритный дождь
Физики доказали существование души после смерти тела
Врач: какие сладости можно давать детям в новогодние праздники
Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Новости Украины
Военкор Сладков назвал обмен пленными в Донбассе "скандальным"
Фигурное катание
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Соломон Соловьев Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Выдающиеся научные достижения 2019 года Игорь Буккер Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов
Комментарии
Физики доказали существование души после смерти тела
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Отец Греты Тунберг стал веганом, чтобы спасти свою дочь
Могут ли вакцины вызвать рак?
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Как у России получается так "взлетать" вопреки законам?
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Кремль отметил 20-летие Путина у власти альбомом архивных фото и видео
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
WADA против России: есть ли шансы на успех в CAS?
Борис Моисеев оказался без средств на существование
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
Помпео назвал удары США по Ираку оборонительными действиями
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ