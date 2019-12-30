В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском языке

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартужа выступила с инициативой общение на русском языке сделать платным.

При этом она уточнила, что оплату стоит взимать не за все разговоры, которые ведутся на русском языке, а только за те, что происходят во время общения с сотрудниками государственных служб и коммерческих компаний.

Эва Мартужа считает, что клиент, который обращается за услугами по-русски, должен оплатить по определенному тарифу перевод его просьбы на латышский язык.

Запретят учить на русском языке, начиная с детских садов

Ранее стало известно, что депутаты от партии "Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" подготовили поправки в законодательство о переходе общеобразовательной системы, начиная с детских садов, на латышский язык.

Накануне депутаты Рижской думы приняли закон, запрещающий обучение в частных университетах и колледжах страны на русском языке с 1 января 2019 года, несмотря на то, что русский является родным почти для 40 процентов жителей Латвии.