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Путин и Лукашенко по телефону обсудили промежуточное соглашение по газу

Мир » Бывший СССР

В ходе телефонного разговора президенты России И Белоруссии обсудили вопросы поставок нефти и газа, сообщает пресс-служба белорусского президента.

"В случае если до 1 января главы государств данные вопросы решить не успеют, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами",- отмечают в пресс-службе Александра Лукашенко.

Если будет необходимо, президенты встретятся для принятия определенных решений уже в середине января.

Лидеры России и Белоруссии продолжат переговоры об интеграции

Напомним, в декабре главы государств уже встречались в Санкт-Петербурге и обсуждали углубленную интеграцию стран в рамках Договора о создании Союзного государства.

Лукашенко отмечал, что страны достигли концептуальных договоренностей по энергоносителям. Как отмечалось, в 2020 году Минск закупит у Москвы около 20 млрд кубометров газа и почти 25 млн тонн нефти.

Известно, что главы государств намеревались подписать соглашение об экономической интеграции двух стран 8 декабря — в день двадцатилетия создания Союзного государства. Однако на встрече в Сочи лидерам России и Белоруссии не удалось утвердить план всех разработанных "дорожных карт".

Темы путин лукашенко поставки газа и нефти телефонные переговоры
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