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Трамп и Путин продолжат контртеррористическое сотрудничество

Мир

В администрации Дональда Трампа заявили, что Владимир Путин выразил благодарность американскому президенту за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.

В телефонном разговоре президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов, который состоялся в воскресенье, также обсуждались усилия стран по контролю над вооружениями. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

Он отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп выразили приверженность продолжению контртеррористического сотрудничества между Россией и США.

Накануне российская Федеральная служба безопасности сообщила о задержании двух подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников.

Террористы планировали совершить преступление в местах массового скопления людей. В ФСБ отметили, что данные о готовящихся преступлениях поступили от американских коллег.

Темы дональд трамп владимир путин предотвращение терактов
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