На Украине назвали обмен пленными прихотью Кремля

Украинская партия «Европейская солидарность» во главе с Петром Порошенко назвала обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса «выполнением недопустимых прихотей Кремля».

Представители партии напомнили, что по условиям минских соглашений, обменивать должны были только участников боевых действий в Донбассе. Однако администрация президента Владимира Зеленского включила в список для обмена и бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийствах протестующих на Евромайдане, а также заключенных, которые были осуждены за пророссийскую деятельность.

«Москва шантажировала Украину требованием выдать террористов и бойцов "Беркута", но команда Порошенко не поддавалась на это давление и смогла найти и освободить более трех тысяч наших граждан, которые находились в плену, без выполнения недопустимых прихотей Кремля», - сообщили представители партии в официальном заявлении.

Напомним,накануне Киев и самопровозглашенные республики Донбасса провели обмен пленными возле Горловки по формуле «всех установленных на всех установленных».