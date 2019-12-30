Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер свое мнение о том, что Гитлер и Сталин были виновниками Второй мировой войны опубликовала на странице в Twitter.
В своей публикации она обратилась к Владимиру Путину, и сообщила, что Польша стала жертвой ужасного конфликта - так она называет Вторую мировую войну, а развязывание войны Гитлером в сообществе со Сталиным назвала фактом.
Именно российский президент затронул тему предвоенной политики некоторых европейских государств на декабрьском саммите с участием лидеров стран СНГ.
Тогда Путин рассказал о том, что посол Польши в Третьем рейхе Юзеф Липски был на стороне Гитлера в его намерении выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве.
Затем российский президент вновь упомянул о Липски на расширенном заседании коллегии Минобороны, назвав его сволочью и антисемитской свиньей.
МИД Польши выразил недовольство российскому послу Сергею Андрееву из-за слов российского лидера.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, в свою очередь, обвинил СССР в "союзничестве" с Гитлером и развязывании войны. Политик заявил о "преступлениях коммунизма" и обвинил Москву в "неверном" видении истории.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.