США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер свое мнение о том, что Гитлер и Сталин были виновниками Второй мировой войны опубликовала на странице в Twitter.

В своей публикации она обратилась к Владимиру Путину, и сообщила, что Польша стала жертвой ужасного конфликта - так она называет Вторую мировую войну, а развязывание войны Гитлером в сообществе со Сталиным назвала фактом.

Путин заставил Запад реагировать на исторические события

Именно российский президент затронул тему предвоенной политики некоторых европейских государств на декабрьском саммите с участием лидеров стран СНГ.

Тогда Путин рассказал о том, что посол Польши в Третьем рейхе Юзеф Липски был на стороне Гитлера в его намерении выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве.

Затем российский президент вновь упомянул о Липски на расширенном заседании коллегии Минобороны, назвав его сволочью и антисемитской свиньей.

МИД Польши выразил недовольство российскому послу Сергею Андрееву из-за слов российского лидера.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, в свою очередь, обвинил СССР в "союзничестве" с Гитлером и развязывании войны. Политик заявил о "преступлениях коммунизма" и обвинил Москву в "неверном" видении истории.