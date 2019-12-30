На Украине заявили о подписании мирового соглашения с "Газпромом"

По сообщению заместителя министра юстиции Украины Ивана Лещины, которое он разместил на своей странице в Facebook, "Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже

Лещина отметил, что детали соглашения раскрывать не может, поскольку это конфиденциальная информация. Зато он проиллюстрировал свое сообщение фотографиями документа, на котором стоят подписи представителя "Газпрома" Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

По мнению замминистра юстиции Украины, "подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Украину обяжут отказаться от новых исков против российской газовой компании

Ранее стало известно, что "Газпром" и "Нафтогаз Украины" не успели подписать мировое соглашение на транзит российского газа в Европу в установленный протоколом срок до 29 декабря.

Представители "Оператора ГТС Украины" и "Газпрома" проводили переговоры по итоговому согласованию документов на транзит российского газа в Вене. Соглашение предусматривает транзит 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и затем по 40 миллиардов кубометров ежегодно в течение трех лет.

Украинская сторона, согласно документу, обязана отказаться от новых исков против российской газовой компании.