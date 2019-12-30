По сообщению заместителя министра юстиции Украины Ивана Лещины, которое он разместил на своей странице в Facebook, "Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже
Лещина отметил, что детали соглашения раскрывать не может, поскольку это конфиденциальная информация. Зато он проиллюстрировал свое сообщение фотографиями документа, на котором стоят подписи представителя "Газпрома" Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюськи.
По мнению замминистра юстиции Украины, "подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Ранее стало известно, что "Газпром" и "Нафтогаз Украины" не успели подписать мировое соглашение на транзит российского газа в Европу в установленный протоколом срок до 29 декабря.
Представители "Оператора ГТС Украины" и "Газпрома" проводили переговоры по итоговому согласованию документов на транзит российского газа в Вене. Соглашение предусматривает транзит 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и затем по 40 миллиардов кубометров ежегодно в течение трех лет.
Украинская сторона, согласно документу, обязана отказаться от новых исков против российской газовой компании.
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