США намеренно нагнетают напряженность в Персидском заливе

Иран и Россия осудили попытки западных государств, в частности Соединенных Штатов, усилить напряженность в Ближневосточном регионе.

"Находясь за тысячи километров от своих собственных границ, Соединенные Штаты проливают кровь и разрушают народы Ирака и Сирии", — заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время встречи с Сергеем Лавровым.

В качестве примера эскалации напряженности в регионе со стороны Вашингтона Зариф назвал недавние авиаудары американских сил по позициям подразделений народной мобилизации на западе Ирака.

"Мы видим, как некоторые наши западные коллеги искусственно пытаются нагнетать обстановку," — заявил на этой встрече глава российского МИД Сергей Лавров.

Россия и Иран стремятся к миру в Ближневосточном регионе

Итог последней военной агрессии Вашингтона в Ираке: 25 убитых и более 50 раненых, что вызвало возмущение по всему региону.

Зариф отметил, что вопреки тому, что делают Соединенные Штаты, Иран и Россия стремятся к миру в регионе. Речь идет, прежде всего, о проведенных совместных военно-морских маневрах, которые проводились в сотрудничестве с иранскими, российскими и китайскими силами в Индийском океане и Оманском море. Разработаны также отдельные предложения Тегерана и Москвы, направленные на разрядку региональной напряженности.

Сергей Лавров, в свою очередь, заявил что Россия и Иран выступают за установление в Персидском заливе равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в международном масштабе.