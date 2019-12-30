Лавров: Россия и Иран пытаются сохранить СВПД

Глава МИД РФ назвал очень своевременной встречу со своим иранским коллегой Зарифом в связи с ситуацией вокруг СВПД, развала которого всеми силами стремятся не допустить Россия и Иран.

Две страны, несмотря на нарушение обязательств со стороны США, делают все возможное, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий, который был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН.

По мнению Сергея Лаврова, США не только весьма самонадеянно из него вышли, но и запрещают другим членам ООН выполнять требования договора.

Европейские страны не противодействуют санкциям США

Россия намерена требовать от Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии полного выполнения СВПД, заверил российский дипломат.

В настоящее время, как отметил глава иранского МИД Зариф, европейские страны с политической точки зрения поддерживают Иран в этой ситуации, но с практической не предпринимают никаких мер, чтобы противодействовать санкциям США и осуществлять свои обязательства в плане СВПД.

Сергей Лавров рассказал, что Мохаммад Джавад Зариф пригласил его в Иран в будущем году, где, в случае необходимости, продолжатся переговоры по существующей проблеме, а также будут обсуждаться вопросы сотрудничества между Москвой и Тегераном.