Варшава обвиняет Путина в намерении уничтожить союз Польши и США

Бывший министр обороны Антони Мачеревич заявил, что высказывания российского лидера "носят характер политической агрессии против польского государства".

Мачеревич выразил мнение, что заявления президента России могут способствовать уничтожению существующего политического порядка на Западе, а именно: польско-американского союза и центрально-европейского союза "Трехморье".

В Минобороны Польши утверждают, что Россия намеревалась осуществить "строительство новой Европы на основе российско-немецкого альянса". К тому же Москва, якобы, вела переговоры с бывшим премьером Польши Дональдом Туском и предлагала принять участие в "разделе Украины".

Польские власти упрекают Москву в неверном видении истории

Ранее Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей польского посла в нацистской Германии Юзефа Липского, который перед Второй мировой войной собирался поставить памятник Гитлеру за его намерение выслать всех евреев в Африку.

МИД Польши выразил недовольство российскому послу Сергею Андрееву из-за слов российского лидера.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, в свою очередь, обвинил СССР в "союзничестве" с Гитлером и развязывании войны. Политик заявил о "преступлениях коммунизма" и обвинил Москву в "неверном" видении истории.