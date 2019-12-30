Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Песков объяснил роль Путина в обмене пленными на Украине и Донбассе

Мир

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, если бы Украина имела прямые контакты с ЛНР и ДНР, обмен пленными шел бы гораздо легче.

Владимир Путин не принимает прямого участия в переговорах между Киевом и Донбассом по обмену пленными. Президент использует свой авторитет, чтобы способствовать их проведению, отмечает пресс- секретарь российского лидера.

"Участие Путина обуславливается исключительно отсутствием прямых контактов Киева с республиками Донбасса, так как обмен осуществляется сторонами конфликта, которой Россия не является", — сказал Песков.

Украинские власти засчитали "победу" своему государству

Накануне на пункте пропуска под Горловкой состоялся обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом. На Украину вернулись 76 человек, в Донбасс, в общей сложности, 124 человека. Двое из тех, кого удерживали в ДНР, отказались возвращаться на Украину.

Украинские власти назвали состоявшийся обмен "победой государства" и заявили о намерении вернуть еще около 300 человек, задержанных на территории самопровозглашенных республик.

Решение провести обмен до конца года было принято в ходе встречи лидеров"нормандской четверки" в Париже.

Темы днр лнр путин песков украина донбасс обмен пленными
Актуальная аналитика
Разговор со "звездой"
Рецепты Аллы Пугачевой специально для читателей "Правды.Ру"
Новости Армении
Почему Армения отходит от России
Инвестиции
В 2019 году иностранные инвесторы рекордно вложились в экономику России
Новости Все >
Ожирение влияет на рабочую память ребенка - исследование
Варшава обвиняет Путина в намерении уничтожить союз Польши и США
Глава иракских боевиков пообещал отомстить США за авиаудары
Путин поздравил с Новым годом президента МОК и главу ООН
Песков объяснил роль Путина в обмене пленными на Украине и Донбассе
Названа вероятная причина крушения самолёта в Казахстане
Ангелина Вовк приняла предложение молодого возлюбленного
В Москве 86-летняя пенсионерка заплатила $4 тысячи за витамины
Отец Нурмагомедова не советует Емельяненко и Кадырову выходить в ринг
Тимати назвал себя маленьким человеком с комплексами
Последние материалы
Песков объяснил роль Путина в обмене пленными на Украине и Донбассе
Названа вероятная причина крушения самолёта в Казахстане
Ангелина Вовк приняла предложение молодого возлюбленного
В Москве 86-летняя пенсионерка заплатила $4 тысячи за витамины
Отец Нурмагомедова не советует Емельяненко и Кадырову выходить в ринг
Тимати назвал себя маленьким человеком с комплексами
Республиканцы не считают Трампа образцом для молодежи
Пожарный-доброволец погиб от огня в Австралии
Красивая упаковка может испортить впечатление от простого подарка
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Российский шоу-бизнес
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Силовые структуры
Сирийцы рассказали о драке российских и американских солдат
Соломон Соловьев Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Миллиардеры России рекордно увеличили свои состояния
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Армения поверила в антироссийские мифы
Открытое письмо Константину Затулину
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Армения поверила в антироссийские мифы
Миллиардеры России рекордно увеличили свои состояния
Армения поверила в антироссийские мифы
Армения поверила в антироссийские мифы
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Как у России получается так "взлетать" вопреки законам?
Машины прорыва. Зачем Россия возвращает в строй газотурбинные танки
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Почему христиане покидают Землю обетованную
Убийца-антисемит объявился в Нью-Йорке на Хануку
Почему христиане покидают Землю обетованную
Почему христиане покидают Землю обетованную
Эксперт объяснил, почему интеграции с Белоруссией не будет
Почему христиане покидают Землю обетованную
Как у России получается так "взлетать" вопреки законам?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ