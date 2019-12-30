Песков объяснил роль Путина в обмене пленными на Украине и Донбассе

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, если бы Украина имела прямые контакты с ЛНР и ДНР, обмен пленными шел бы гораздо легче.

Владимир Путин не принимает прямого участия в переговорах между Киевом и Донбассом по обмену пленными. Президент использует свой авторитет, чтобы способствовать их проведению, отмечает пресс- секретарь российского лидера.

"Участие Путина обуславливается исключительно отсутствием прямых контактов Киева с республиками Донбасса, так как обмен осуществляется сторонами конфликта, которой Россия не является", — сказал Песков.

Украинские власти засчитали "победу" своему государству

Накануне на пункте пропуска под Горловкой состоялся обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом. На Украину вернулись 76 человек, в Донбасс, в общей сложности, 124 человека. Двое из тех, кого удерживали в ДНР, отказались возвращаться на Украину.

Украинские власти назвали состоявшийся обмен "победой государства" и заявили о намерении вернуть еще около 300 человек, задержанных на территории самопровозглашенных республик.

Решение провести обмен до конца года было принято в ходе встречи лидеров"нормандской четверки" в Париже.