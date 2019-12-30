Республиканцы не считают Трампа образцом для молодежи

Президент США Дональд Трамп не является образцом для подражания молодым людям, считает сенатор-республиканец Джеймс Ланкфорд.

"Мне не нравится, как он пишет в "Твиттере", его выбор слов, его нью-йоркское чванство", — отмечает сенатор.

При этом законодатель похвалил президента за его практику "религиозной свободы" в Белом доме.

"Он предпочитает людей, которые очень сосредоточены на религиозной свободе. Для него не имеет значение, какой веры человек, он выступает за то, чтобы люди могли жить в уважении, исповедуя любую веру. Это полезно для любого верующего человека", — заявил Ланкфорд.

Президента могут оправдать

Трамп недавно стал третьим президентом в истории США, которому будет объявлен импичмент. Несмотря на то что в Палате представителей высказались за импичмент, президент может быть оправдан в Сенате республиканского большинства.

Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин выразил обеспокоенность тем, что если не будет 67 голосов, необходимых для осуждения и отстранения Трампа от президентства, "то он будет утверждать, что это была охота на ведьм".