Талибы приняли предварительное решение о прекращение огня

Правящий совет талибов согласился соблюдать кратковременное перемирие в Афганистане на фоне переговоров с США о прекращении 18-летней войны и восстановление мира в азиатской стране.

Об это сообщает Агентство Ассошиэйтед Пресс, при этом уточняя, что окончательное решение еще не принято, и, когда именно начнется перемирие пока не известно.

На сколько будет прекращен огонь также не определено, но, вероятно, на 10 дней. AP добавляет, что теперь глава талибов должен утвердить временное соглашение о прекращении огня".

Талибы требуют выхода из Афганистана всех иностранных сил

Известно, что в переговорах, которые продолжались неделю, участвовали члены движения "Талибан" и представители правящего совета. Участие кабульского правительства было исключено, поскольку талибы считают его нелегитимным и марионеткой США.

Движение "Талибан" требует, чтобы все иностранные силы, включая войска США, покинули Афганистан и прекратили вторжение в страну, которое началось в 2001 году под предлогом борьбы с терроризмом.

Тем не менее, даже сейчас, когда талибы ведут переговоры о прекращении боевых действий, группировка боевиков продолжает свои атаки по всему Афганистану.