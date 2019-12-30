США подозревают в изобретении врагов

Соединенным Штатам "нужно изобрести врагов, чтобы продолжать вести " войны с другими странами, считает американский политолог Стивен Лендман.

По его мнению, в качестве кандидата на пост президента Трамп "прямо или косвенно обещал", что американские войны должны закончиться. Но теперь он делает ровно противоположное тому, что говорил.

"Трамп отстоял более высокий, как называю, "военный бюджет", потому что он не имеет никакого отношения к обороне. У США не было врага с момента окончания Второй мировой войны. Поэтому США нужно изобрести врагов, чтобы продолжать вести все эти войны, они единственные, которые существуют, фальшивые, придуманные, а не настоящие,"- уверен Лендман.

Политолог считает, что Трамп обострил войну в Сирии, вел войны в Ираке, в Афганистане, Йемене. Так называемая, война США с терроризмом привела к гибели более 800 000 человек непосредственно в ходе войны в Афганистане, Пакистане и на Ближнем Востоке.

Исследования Института международных общественных отношений Уотсона при Университете Брауна в США показали, что только в Афганистане убито более 147 000 человек. Почти 59 000 из них были военнослужащими афганской армии и полиции.

Администрация Трампа успешно торгует оружием

Университет Брауна установил, что на каждого убитого американского солдата приходится шесть афганских, пакистанских и иракских силовиков, погибших во время боев с боевиками. Согласно выводам Университета Брауна, правительство США проводит, так называемую, контртеррористическую деятельность, в 80 странах.

Ранее в докладе Центра международной политики сообщалось, что администрация Трампа в координации с американскими производителями оружия только в 2018 году получила 78,8 миллиардов долларов в сделках с оружием. Четверть этих сделок была связана с производством американского оружия за рубежом, говорится в докладе.