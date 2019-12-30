Иран уверен: союзники могут сохранять безопасность в Персидском заливе

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что военно-морские учения между Ираном, Россией и Китаем доказали способность союзников обеспечить безопасность международного морского пути в Ормузском проливе.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана сделал это заявление в Москве, куда он прибыл на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

При этом Зариф отметил, что нет необходимости в присутствии других сил в регионе. Напротив, присутствие США в Персидском заливе создает угрозу безопасности.

Накануне Иран, Россия и Китай завершили морские учения в Индийском океане на территории 17 000 квадратных километров. Маневры состояли из различных тактических учений, таких как отработка стрельбы по мишеням и спасение кораблей от нападений и различных инцидентов.

Тегеран и Москва обсудят совместное сотрудничество

Зариф отметил, что российская и иранские стороны поддерживают тесные связи, и что его нынешний визит в страну является 28-й поездкой за шесть с половиной лет пребывания на посту министра иностранных дел.

"У нас, Ирана и России, есть стратегические связи, и поэтому требуется постоянное сотрудничество и консультации по различным региональным и международным вопросам", — сказал он.

Встреча иранского и российского дипломатов состоится в понедельник и будет посвящена региональным и международным проблемам, таким как иранская ядерная сделка 2015 года, урегулирование войны в Сирии и развитие событий в регионе Персидского залива.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудят вопросы расширения связей между двумя странами