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По чьему заказу Bloomberg подсчитал капиталы миллиардеров

Мир

Традиционно агентство Bloomberg в конце уходящего года анализирует экономическую ситуацию в мире с разных — порой неожиданных — позиций.

На сколько выросли капиталы миллиардеров

Как, например, сделали это под занавес 2019-го: аналитики агентства подсчитали, на сколько богаче стали за год богатейшие люди мира.

"500 самых богатых людей (которые все — миллиардеры) планеты увидели, что их совокупный чистый капитал вырос на 25 процентов за последний год. То есть все вместе они получили в общей сложности 1,2 триллиона долларов, что еще больше усугубило неравенство, которое не было замечено с конца 1920-х годов", — написано в опубликованном отчете.

" В США самые богатые 0,1% бизнесменов контролируют большую долю пирога, чем когда-либо с 1929 года", — отмечает Bloomberg. — 172 американских миллиардера в рейтинге Bloomberg добавили $ 500 млрд. Например, Facebook Inc. Марка Цукерберга принес ему — $ 27,3 млрд, а у сооснователя Microsoft Corp. Билла Гейтса "годовой доход" составил $ 22,7 млрд."

По данным Bloomberg Billionaires Index, восемь из 10 самых богатых людей в мире являются выходцами из США.

Кому "не повезло" в 2019-м

Есть, конечно, и те, кто не умножил, а подрастерял капиталы.

Генеральный директор Amazon Джефф Безос потерял почти $ 9 млрд в 2019 году, по данным Bloomberg, но он все равно, вероятно, закончит год как самый богатый человек в мире с общим чистым состоянием $116 млрд.

Кто заказал "подсчет"

Кстати, заказчиками исследования стали члены демократической партии США, сенатор Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. Они планируют баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов и сделали борьбу с неравенством одним из ключевых компонентов своих политических платформ.

Уоррен предложил ввести ежегодный двухпроцентный налог на активы свыше $ 50 млн и трехпроцентный — на активы свыше $1 млрд.

Сандерс, который сказал, что он не верит, что "миллиардеры вообще должны существовать", призывает к введению налога на богатство, который, согласно планам политика, сократит состояние американских миллиардеров наполовину за 15 лет.

"Небольшая горстка миллиардеров не должна быть в состоянии накопить больше денег, чем они могли бы потратить за 10 жизней, — сказал Сандерс в сентябре, — в то время как миллионы американцев живут в нищете и умирают, потому что они не могут позволить себе здравоохранение."

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