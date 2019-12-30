Al Jazeera: четыре женщины-политика изменили ход событий в 2019 году

Некоторым женщинам судьба дает шанс менять ход истории. В 2019 году четыре женщины-политика сыграли немаловажную роль в событиях, затронувших буквально весь мир.

Кто они? Об этом сегодня материал, опубликованный в Al Jazeera (Катар).

Нэнси Пелоси

По версии журнала Forbes, спикер Палаты представителей Конгресса США, самая высокопоставленная женщина-политик в истории Америки, занимает третью строчку в ежегодном рейтинге самых влиятельных женщин в мире.

Именно 78-летняя Нэнси Пелоси стала инициатором дела об импичменте Дональда Трампа, президента США. Это сделало ее невероятно популярной: хотя Трамп — третий американский президент, которому объявлен импичмент, Пелоси — первая женщина, которая дала старт расследованию.

Тереза Мэй

Госпожу премьер-министра Великобритании часто сравнивают с Маргарет Тэтчер. Мэй в уходящем году заняла 14-е место в рейтинге самых влиятельных людей мира (кстати, женщин там всего 5). А в 2018 — была на второй строчке в рейтинге Forbes "Топ-100 самых влиятельных женщин в мире".

Тереза Мэй до своей отставки выступала за то, что Великобритания должна остаться в составе ЕС, и приложила немало сил, чтобы примирить противников и сторонников Brexit в британском парламенте, но ей это не удалось.

Несмотря на то, что ей пришлось на волне сокрушительной неудачи уйти в отставку, Тереза Мэй имеет за спиной рекорд — шесть с лишним лет на посту главы МВД Великобритании.

Джасинда Ардерн

38-я строчка рейтинга влиятельных женщин по версии Forbes. Джасинда Ардерн (Новая Зеландия) — самый молодой премьер-министр в мире. Министр-гуманист, отказавшаяся назвать имя террориста-боевика, который расстрелял людей в мечетях Крайстчерче, потому что "он не должен прославиться".

Любопытно, что Джасинда Ардерн объявила о рождении дочери из своей штаб-квартиры, а затем ушла в декретный отпуск всего на шесть недель.

Ильхан Омар

Одна из двух женщин-мусульманок, избранных в Конгресс США. Беженка из Сомали (ее привезли в Америку в возрасте 12 лет) Ильхан Омар была одной из тех, кого жестко критиковал Дональд Трамп, говоря, что "они должны вернуться в свои страны". Конгрессвумен тогда в ответ назвала американского лидера "расистом" и "фашистом".

Ильхан Омар часто отвечает на вопросы об исламе и терроризме. Как-то раз она не удержалась и высказала свое возмущение журналистам: