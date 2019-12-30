Financial Times: Россияне трезвеют при Путине

Журналисты Financial Times, анализируя процессы, происходящие в России, обратили внимание на то, что "русские стали меньше пить", разбивая одно из самых распространенных клише.

"Первый водочный склад Smirnoff в центре Москвы становится культурно-художественным комплексом. Улюлюкающие болельщики на хоккейных мачтах в российской столице подзаряжаются исключительно безалкогольным пивом. А повсеместные палатки, где когда-то продавали водку в бутылках и сушеные рыбные закуски, приклеенные к окнам, теперь торгуют только газетами и безалкогольными напитками", — пишет издание.

Как отмечает Генри Фой, автор публикации в Financial Times, за 10 лет потребление алкогольных напитков в стране сократилось вдвое. По его мнению, причина этого - "новая строгая госполитика".

"Путин сделал ЗОЖ важной частью своего пиар-имиджа, сыграв на контрасте с пристрастием к бутылке своего предшественника Бориса Ельцина, который выпивал, пел и плясал даже под прицелом телекамер, которые с удовольствие выдавали эти кадры в эфир. А теперь на экране совсем другое: президент на татами, занимается спортом".

Антиалкогольная кампания, развернутая в последние годы:

с 2010 года повышен акцизный налог на алкоголь;

запрещены продажи алкоголя после 23:00;

нельзя проносить алкоголь и распивать на стадионах во время мероприятий, и, вообще, в общественных местах;

запрещена реклама на телевидении", — отмечает автор статьи, "очень эффективна".

Итог: россияне теперь пьют меньше, чем жители Франции или Германии.