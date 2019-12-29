Меркель и Путин провели телефонные переговоры

В Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсудили ситуацию вокруг трубопровода "Северный поток-2" и подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта, несмотря на ограничительные меры со стороны США.

Также Меркель и Путин отметили прогресс, который удалось достигнуть российской делегации в Вене с представителями Украины по вопросу транзита газа в Европу через украинскую ГТС с 1 января 2020 года.

Также Владимир Путин и Ангела Меркель положительно высказались об обмене пленными, который прошел сегодня в Донбассе. Киев передал ДНР и ЛНР около 120 пленных, а республики отдали украинским властям более 80 человек.