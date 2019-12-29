Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Мир

В Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсудили ситуацию вокруг трубопровода "Северный поток-2" и подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта, несмотря на ограничительные меры со стороны США.

Также Меркель и Путин отметили прогресс, который удалось достигнуть российской делегации в Вене с представителями Украины по вопросу транзита газа в Европу через украинскую ГТС с 1 января 2020 года.

Также Владимир Путин и Ангела Меркель положительно высказались об обмене пленными, который прошел сегодня в Донбассе. Киев передал ДНР и ЛНР около 120 пленных, а республики отдали украинским властям более 80 человек.

гтс донбасс транзит газа обмен пленными владимир путин ангела меркель северный поток-2 телефонные переговоры
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Sohu (Китай): украино-американские военные учения - сплошной цирк, украинский линкор похож на рыбацкую лодку, Россию им не запугать
Мир. Новости мира
Евгений Федоров: международное право – это право силы
Как отстоять права
Сергей Ильин: как я стал Ефимом Диким
Последние материалы
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Вдове Ельцина стало плохо на похоронах Волчек
В Пензе ищут Деда Мороза, который раздавал детям снюс
Обмен в Донбассе завершен: Киев отдал республикам не всех пленных
Данные 28 тысяч пользователей сайта Госуслуг слиты в Сеть
Sohu (Китай): украино-американские военные учения - сплошной цирк, украинский линкор похож на рыбацкую лодку, Россию им не запугать
Путин рассказал, сколько простоит Крымский мост
Галкин объяснил: Пугачева отказалась прийти на прощание с Волчек
Часть пленных отказалась от обмена в Донбассе
В Латвии огорчены уходом из страны конкурса "Новая волна"
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Российский шоу-бизнес
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Силовые структуры
Сирийцы рассказали о драке российских и американских солдат
Соломон Соловьев Супермены по жизни - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
"Диссернет" может уничтожить РАН
Почему христиане покидают Землю обетованную
Вдове Ельцина стало плохо на похоронах Волчек
Вдове Ельцина стало плохо на похоронах Волчек
Армения поверила в антироссийские мифы
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Экономические итоги 2019 года: элиты РФ привели страну к стагнации
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Житель Анапы расстрелял соседей из-за громкой музыки
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране недалеко от АЭС
Может ли мама до беременности предсказать пол ребенка
Повар-убийца сделал из тестя чебуреки
Повар-убийца сделал из тестя чебуреки
Сирийцы рассказали о драке российских и американских солдат
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Контрсанкций не будет. Россия не имеет рычагов влияния на США
Контрсанкций не будет. Россия не имеет рычагов влияния на США
"Ты пытался": глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ