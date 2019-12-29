Военкор Сладков назвал обмен пленными в Донбассе "скандальным"

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что прошедший обмен пленными недалеко от Горловки стал самым "скандальным" за все время. Началось все с того, что перед обменом украинский нацист Мосийчук сделал "дружелюбное" заявление. По его словам, украинские военные больше не будут брать пленных.

Затем произошло "выступление" одного из освобожденных украинских солдат. Василий Савин рассказал, что пять лет провел в заключении из-за того, что собирал батальон добровольцев в Макеевке. Он поблагодарил президента Владимира Зеленского за свое освобождение, несмотря на то, что на обмене пленными настаивал Донецк.

Но смутило военкора даже не это, а следующий инцидент. Непосредственно во время самого процесса обмена, российские и донецкие СМИ были "отодвинуты" от всех событий и стояли за ограждением. В гуще событий оказались украинские журналисты, которые беспрепятственно делали свою работу.