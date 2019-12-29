Обмен в Донбассе завершен: Киев отдал республикам не всех пленных

Ранее Киев планировал передать республикам Донбасса 87 их сторонников, однако несколько пленных не были переданы. Об этом информированный источник рассказал "Интерфаксу". Пока неизвестно по какой причине не были выданы все пленные из списка.

На данный момент процесс обмена завершен и автобусы с освобожденными покидают пропускной пункт в районе Горловки. За обменом наблюдали представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ. Группу ОБСЕ представлял лично координатор в гуманитарной подгруппе по Донбассу от организации Тони Фриш.