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Часть пленных отказалась от обмена в Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина

По предварительным данным, некоторые пленные отказываются от участия в обмене, который проходит на пропускном пункте "Горловка - Майорск". Около 20 человек изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории. Такую информацию РИА Новости предоставила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Мы готовы отдать с украинской стороны 55 человек, они нам - 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться", - пояснила Морозова.

Дарья Морозова уточнила, что конкретные цифры будут известны уже по итогам обмена.

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