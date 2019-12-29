В Латвии огорчены уходом из страны конкурса "Новая волна"

Экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс рассказал, что из-за ухода из страны конкурса "Новая волна" межу Россией и Латвией пострадал "культурный обмен". По его словам, долгое время конкурс "Новая волна" был настоящим праздником для жителей Юрмалы. Благодаря такой популярности российские артисты часто покупали в Юрмале недвижимость.

"Теперь праздника нет, российских артистов не пускают, а цены на недвижимость в Латвии упали очень резко, потому что разрешение на жительство теперь получить непросто", - пояснил Юрканс.

Напомним, ежегодный конкурс исполнителей популярной музыки "Новая волна" проходил в Юрмале с 2002 по 2014 год. После событий на Донбассе конкурс проходит в Сочи.