В Эстонии перевернулся автобус, следовавший из Санкт-Петербурга

На трассе Таллин - Нарва автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в эстонскую столице въехал в кювет и перевернулся. Сообщается, что в автобусе находилось 67 человек, пострадали только девять. На данный момент есть информация, что среди пострадавших четыре гражданина Латвии, о гражданах России пока нет никаких данных.

Авария произошла примерно в 5:45 по московскому времени. Водитель не смог справиться с управлением и автобус съехал с дороги.