На трассе Таллин - Нарва автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в эстонскую столице въехал в кювет и перевернулся. Сообщается, что в автобусе находилось 67 человек, пострадали только девять. На данный момент есть информация, что среди пострадавших четыре гражданина Латвии, о гражданах России пока нет никаких данных.
Авария произошла примерно в 5:45 по московскому времени. Водитель не смог справиться с управлением и автобус съехал с дороги.
"Авария могла произойти из-за технической неисправности автобуса, в результате которой водитель потерял управление транспортным средством и съехал в кювет", - говорится в сообщении издания Delfi.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.