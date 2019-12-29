Байден отказался свидетельствовать на слушаниях по импичменту Трампа

Кандидат в президенты США Джо Байден отказался принимать участие в слушаниях по импичменту Дональда Трампа. Он объяснил это тем, что у республиканцев нет на это законных оснований.