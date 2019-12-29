Кандидат в президенты США Джо Байден отказался принимать участие в слушаниях по импичменту Дональда Трампа. Он объяснил это тем, что у республиканцев нет на это законных оснований.
"Я не собираюсь делать вид, что в повестках республиканцев есть какие-либо правовые основания для моих показаний по делу об импичменте. Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего", - пояснил Байден.
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