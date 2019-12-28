Британское правительство случайно опубликовало в интернете адреса номинантов награды New Year Honours 2020.
Первоначальная версия, опубликованная в интернете, содержала домашние или рабочие адреса более чем 1000 получателей, включая певца сэра Элтона Джона, и была видна около часа.
В Аппарате Кабинета Министров заявили, что адреса были опубликованы по ошибке и сняты с сайта "как можно скорее".
"Мы приносим извинения всем пострадавшим и выясняем, как это произошло", — сообщили там.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.