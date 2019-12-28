В Англии по ошибке опубликовали адреса получателей госнаграды

Британское правительство случайно опубликовало в интернете адреса номинантов награды New Year Honours 2020.

Первоначальная версия, опубликованная в интернете, содержала домашние или рабочие адреса более чем 1000 получателей, включая певца сэра Элтона Джона, и была видна около часа.

В Аппарате Кабинета Министров заявили, что адреса были опубликованы по ошибке и сняты с сайта "как можно скорее".