Австралийцы призвали отменить фейерверки из-за пожаров

Более четверти миллиона человек подписали петицию, призывающую отменить новогодний фейерверк в Сиднее и потратить деньги на борьбу с пожарами, которые угрожают городу.

Показ также предлагают отменить, так как он "может травмировать некоторых людей", которые имеют дело с "достаточным количеством дыма в воздухе".

Но лорд-мэр Сиднея Кловер Мур сказала, что фейерверк будет продолжаться.

Мур заявила, что она разделяет "глубокие соболезнования" тех, кто подписал петицию, но фейерверк был запланирован на 15 месяцев вперед, и большая часть бюджета уже была потрачена.

"Мы не можем отменить фейерверк, и даже если бы мы могли, это имело бы мало практической пользы", — написала она на сайте петиции.

Тем не менее, австралийцы, которые подписали Change.org петиция заявили, что фейерверк будет "оскорблением".