Более четверти миллиона человек подписали петицию, призывающую отменить новогодний фейерверк в Сиднее и потратить деньги на борьбу с пожарами, которые угрожают городу.
Показ также предлагают отменить, так как он "может травмировать некоторых людей", которые имеют дело с "достаточным количеством дыма в воздухе".
Но лорд-мэр Сиднея Кловер Мур сказала, что фейерверк будет продолжаться.
Мур заявила, что она разделяет "глубокие соболезнования" тех, кто подписал петицию, но фейерверк был запланирован на 15 месяцев вперед, и большая часть бюджета уже была потрачена.
"Мы не можем отменить фейерверк, и даже если бы мы могли, это имело бы мало практической пользы", — написала она на сайте петиции.
Тем не менее, австралийцы, которые подписали Change.org петиция заявили, что фейерверк будет "оскорблением".
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.