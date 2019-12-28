Китай намерен покончить с системой наказаний за проституцию, которая позволяла полиции содержать работников секс-индустрии и их клиентов под стражей в течение двух лет в так называемых учебных центрах.
Задержанных заставляли работать, якобы изготавливая игрушки и предметы домашнего обихода.
Система содержания под стражей завершится 29 декабря. Те, кто все еще находится под стражей, будут освобождены, сообщают государственные СМИ Китая.
Проституция по-прежнему является незаконной в КНР. Теперь за неё предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 суток и штрафа в размере до 5000 юаней (около 45 тысяч рублей).
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.