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Проституток выпустят из трудовых лагерей в Китае 29 декабря

Мир » Азия » Дальний Восток

Китай намерен покончить с системой наказаний за проституцию, которая позволяла полиции содержать работников секс-индустрии и их клиентов под стражей в течение двух лет в так называемых учебных центрах.

Задержанных заставляли работать, якобы изготавливая игрушки и предметы домашнего обихода.

Система содержания под стражей завершится 29 декабря. Те, кто все еще находится под стражей, будут освобождены, сообщают государственные СМИ Китая.

Проституция по-прежнему является незаконной в КНР. Теперь за неё предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 суток и штрафа в размере до 5000 юаней (около 45 тысяч рублей).

кнр проституция
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