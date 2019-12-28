На Украине задержали "смотрящего" за Ивановской областью

Украина собирается передать российским властям "вора в законе" по кличке "Рубен Ивановский". Его задержали сотрудники украинской полиции в Новой Каховке. По словам самого преступника, он приехал на Украину, чтобы погостить у подруги. Правоохранительные органы пытаются установить, как разыскиваемый Интерполом преступник мог пересечь украинскую границу.

54-летнего Рубена Ивановского "короновали" еще в девяностых. В России он считается "смотрящим" за Ивановской областью.