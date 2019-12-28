Около 500 человек погибли в иракских протестах с октября

Полуофициальная комиссия Ирака по правам человека заявила в субботу, что по меньшей мере 490 протестующих были убиты в Багдаде и южных городах почти за три месяца антиправительственных митингов.

Ирак был охвачен протестами с октября. Изначально демонстранты вышли на улицы, чтобы осудить коррупцию, плохое обслуживание и отсутствие рабочих мест. Они также призвали положить конец политической системе, навязанной после вторжения США в 2003 году. Массовые беспорядки привели к отставке бывшего премьер-министра Аделя Абдул-Махди в конце прошлого месяца. Протестующие требуют назначить независимого кандидата на этот пост.

Жёсткая реакция властей

Этот вызов были встречены жестокими репрессиями со стороны сил безопасности. Они разогнали толпы с помощью живого огня, слезоточивого газа, шумовых гранат и даже обстрелов боевыми патронами, что привело к гибели людей.

Более 22 тысяч человек получили ранения разной степени тяжести, передаёт "Правда.Ру". Также сообщается о 56 протестующих, которые числятся пропавшими без вести; предполагается, ч то и похитили.

Организация Объединенных Наций заявила, что она получила заслуживающие доверия сообщения о преднамеренных убийствах, похищениях и произвольных задержаниях, совершенных неизвестными вооруженными людьми, которые называются "ополченцами", "неизвестными третьими сторонами" и "вооруженными формированиями".