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"Корабль-призрак" с человеческими останками прибило к японскому острову

Мир » Азия » Дальний Восток

Пять трупов и две человеческие головы были обнаружены внутри судна, потерпевшего кораблекрушение на побережье Японии.

Катер прибило к берегу на японском острове Садо, к северо-западу от материка, в пятницу, а власти получили доступ к нему в субботу.

На борту сильно поврежденного судна была нанесена корейская надпись.

Полиция не смогла подтвердить, принадлежали ли эти две головы найденным трупам, но японские СМИ заявили, что останки были "частично скелетированы". Это может свидетельствовать о том, что жертвы уже долгое время находились в море.

"Лодки-призраки", как полагают, родом из Северной Кореи, являются довольно распространенным открытием на японских берегах. Они обычно пусты или содержат только человеческие останки. Зимой наиболее вероятными причинами смерти членов экипажа являются переохлаждение и голод.

В предыдущих инцидентах высказывались предположения, что экипажи, обнаруженные на "кораблях-призраках", являются перебежчиками из КНДР.

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