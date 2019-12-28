Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с "Газпромом"

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Вене третий день идут переговоры российской и украинской делегации по транзиту газа. Ранее о переговорах в Вене сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он утверждал, что встреча необходима для согласования последних договоренностей. Глава Минэнерго России Александр Новак выразил надежду, что переговоры завершатся в эти выходные.