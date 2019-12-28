Украина пытается "мухлевать" с обменными списками, чтобы попытаться саботировать Минские соглашения. Такого мнения придерживается обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. Он утверждает, что таким образом, украинская сторона будет пытаться обойти ключевые тезисы договоренностей, достигнутых в Минске.

"Украина совершенно очевидно будет пытаться в очередной раз мухлевать. Это не потому, что они такие злые... Это происходит потому, что Украина хочет обойти Минское соглашение в принципе... И вот при помощи вот этих вот перетасовок в списках они каждый раз создают прецедент, когда им, вроде бы, идут навстречу из гуманитарных побуждений", - пояснил Ищенко.