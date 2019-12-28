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Правительство Франции вычислит уклоняющихся от налогов через соцсети

Мир » Европа » Евросоюз

Французское правительство имеет право проверять социальные сети, чтобы обнаружить уклонение от уплаты налогов, постановил Конституционный суд. страны

Сотрудникам таможенных и налоговых органов будет разрешено просматривать профили, сообщения и фотографии пользователей для подтверждения их скрытых доходов.

Новые правила являются частью более большого закона о налоговых изменениях, принятого на прошлой неделе.

Правозащитные группы и французское управление по защите данных выразили обеспокоенность в связи с этими шагами.

Суд разрешил сбор данных через соцсети

В своем постановлении суд признал, что конфиденциальность и свобода выражения мнений пользователей могут быть скомпрометированы, но счёл допустимым исключение, при условии, что собранная информация будет тщательно охраняться. Суд также подчеркнул, что регулирующие органы обязаны будут внимательно следить за тем, как используется собранная информация, и не допускать злоупотреблений.

Массовый сбор данных о реальных доходах граждан через их социальные сети станет частью трехлетнего эксперимента по онлайн-мониторингу, инициированного правительством Франции, в рамка которого значительно возрастают полномочия государства надзору за активностью граждан в интернете.

Министр бюджета Жеральд Дарманин определил эти новинки как "еще один инструмент для борьбы с мошенничеством".

Темы соцсеть франция сбор налогов
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