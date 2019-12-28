"Каждый бунтовщик потрясён": индийский политик о полицейской жестокости

Главный министр индийского штата Уттар-Прадеш отверг обвинения правозащитных групп в злоупотреблениях полицией во время протестов против нового закона о гражданстве. Он заявил, что это были необходимые шаги для восстановления порядка на улицах.

В северном штате произошли самые жестокие беспорядки из-за закона о гражданстве, который, по словам активистов, является дискриминационным по отношению к мусульманской общине, составляющей около 14% населения Индии.

Из по меньшей мере 25 человек, которые были убиты с начала протестов в этом месяце, 19 погибли в штате Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии.

Жёстко подавленные протесты

Однако за последнюю неделю столкновения в этом штате, похоже, несколько ослабли, хотя небольшие демонстрации все еще продолжаются.

Главный министр штата Йоги Адитйанат, консервативный индуистский священник, который принадлежит к индуистско-националистической партии Моди, заявил, что причиной тому его жёсткая позиция.

"Каждый бунтовщик потрясен. Каждый нарушитель спокойствия поражен. Глядя на строгость правительства Йоги, все молчат", — написал он в своём "твиттере".

На прошлой неделе его правительство заявило, что требует миллионы рупий от более чем 200 человек, угрожая конфисковать их имущество, чтобы заплатить за ущерб, нанесённый в ходе протестов.

Тем временем правозащитники осуждают аресты более чем тысячи человек как "чрезмерное проявление силы".