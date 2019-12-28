Главный министр индийского штата Уттар-Прадеш отверг обвинения правозащитных групп в злоупотреблениях полицией во время протестов против нового закона о гражданстве. Он заявил, что это были необходимые шаги для восстановления порядка на улицах.
В северном штате произошли самые жестокие беспорядки из-за закона о гражданстве, который, по словам активистов, является дискриминационным по отношению к мусульманской общине, составляющей около 14% населения Индии.
Из по меньшей мере 25 человек, которые были убиты с начала протестов в этом месяце, 19 погибли в штате Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии.
Однако за последнюю неделю столкновения в этом штате, похоже, несколько ослабли, хотя небольшие демонстрации все еще продолжаются.
Главный министр штата Йоги Адитйанат, консервативный индуистский священник, который принадлежит к индуистско-националистической партии Моди, заявил, что причиной тому его жёсткая позиция.
"Каждый бунтовщик потрясен. Каждый нарушитель спокойствия поражен. Глядя на строгость правительства Йоги, все молчат", — написал он в своём "твиттере".
На прошлой неделе его правительство заявило, что требует миллионы рупий от более чем 200 человек, угрожая конфисковать их имущество, чтобы заплатить за ущерб, нанесённый в ходе протестов.
Тем временем правозащитники осуждают аресты более чем тысячи человек как "чрезмерное проявление силы".
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.